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ABD'de otomotiv üretimi, kasırga engeline takıldı. Automotive News Europe'ın haberine göre, Volvo ve Mercedes-Benz'in ülkedeki fabrikalarında üretime ara verildi.

Yapılan açıklamaya göre, Volvo'nun S60 modelini ürettiği ve bin 500 kişinin çalıştığı Güney Karolina fabrikasında Cuma gününe kadar üretime ara verildi.

Üretimi erteleme kararının markanın yeni modelleri EX90 ve Polestar 3'ün üretim planını etkilemeyeceği kaydedildi.

Mercedes-Benz de, Güney Karolina Ladson fabrikasında üretime ara verme karar alırken, şirketin sözcüsü Andrea Berg, "Ian kasırgasının potansiyel etkilerinden çalışanlarımızı korumak için fabrikamız Cuma günü kapalı kalacak" açıklamasında bulundu.

Alman şirketin Güney Karolina fabrikasında bin 600 kişi çalışıyor ve fabrikada Sprinter ile Metris modelleri üretiliyor.

Kasırganın etkili olduğu Güney Karolina'da BMW'nin de fabrikası bulunuyor. Fakat, Alman marka Spartanburg'daki tesisinin kasırganın etkili olduğu alan içerisinde bulunmadığını belirterek, üretime ara vermeyeceğini açıkladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Ian tropikal fırtınasının Atlas Okyanusu üzerinden Güney Karolina'yı vuracağını ve hayati tehlike yaratabileceğini duyurmuştu.

Önceki gün, kasırganın etkili olduğu Charleston bölgesinde deniz seviyesi 2 metre kadar yükseldi.

Güney Karolina haricinde Florida'da da etkili olan Ian kasırgasının, sadece Florida'da 100 milyar dolarlık zarar yaratabileceği belirtiyor.