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SON DAKİKA: ABD'de orman yangınları sürüyor: 60'dan fazla orman yangını!

ABD'de orman yangınları sürüyor: 60'dan fazla orman yangını!

Son haftalarda rekor sıcaklıkların kaydedildiği ABD’nin batı eyaletlerinde başlayan orman yangınları sürüyor. Guardian’da yer alan habere göre en az 10 eyalette 60’tan fazla meydana geldi.

14.07.2021 - 09:17 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • ABD'nin Batı bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasıyla iç kesimler ve çöl bölgelerinde aşırı sıcaklık yaşanırken, itfaiye ekipleri bir başka çıkan orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

  • Dün en büyüğü Oregon'da olmak üzere, Amerika'nın batısındaki en az 10 eyalette 60'tan fazla orman yangını meydana geldi.

     

  • Aşırı sıcaklar devam ederken çölün yaklaşık 483 kilometre kuzeybatısında California'da yılın en büyük orman yangını Nevada sınırı boyunca sürüyor.

     

  • Arizona, Idaho ve Montana’da da büyük yangınlar meydana geldi.

  • Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi'ne göre, yangında evler hasar gördü, binlerce kişi Alaska'dan Wyoming'e tahliye edildi.

     

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