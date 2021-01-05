Hastalarının 650 bin dolarlık borcunu sildi!

AA

ABD'nin Arkansas eyaletinde Dr. Ömer Atik, yaklaşık 30 yıl önce kurduğu Kanser Tedavi Merkezini geçen yıl kapatma kararı aldı ve alacakların tespiti sırasında bazı ailelerin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından maddi açıdan çok kötü etkilendiğini fark etti.

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, Dr. Atik, bunun üzerine çoğu tedavi masraflarını ödeyemeyecek durumda olan 200 hastanın 650 bin dolarlık borcunu silme kararı aldı.

"SALGIN DÖNEMİNDEN DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

ABC'nin "Good Morning Amerika" programına katılan Atik, "Bunun için her şeyi olumsuz etkileyen salgın döneminden daha iyi bir zaman olamayacağını düşündük." ifadelerini kullandı.

Pine Bluff'ta 1991 yılında Arkansas Kanser Kliniğini kuran Pakistan asıllı Atik, Little Rock'taki Arkansas Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyor.