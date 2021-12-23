ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı

AA

CNN'nin hastane sistemi ve eyalet yetkililerinden derlediği bilgilere göre, Omicron'un, ülkede 50 eyaletin yanı sıra başkent Washington DC ve ABD'ye bağlı iç işlerinde bağımsız özerk bölge Porto Riko'da tespit edildiği kaydedildi.

Güney Dakota eyaletinin, Omicron'un görüldüğü 50. eyalet olarak kayıtlara girdiği ve varyantın, ABD'de ilk ortaya çıktığı tarihten bu yana 22 gün geçtiği aktarıldı.

Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantına ilk kez 1 Aralık’ta California eyaletinde bir kişide rastlandığı açıklanmıştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dün yaptığı açıklamada, Omicron'un ülkedeki vakalarda görülme sıklığının son bir haftada 6 kat arttığını ve vakaların yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirmişti.

Ayrıca dün, ABD'de Omicron varyantından ilk can kaybının, Texas eyaletine bağlı Harris County'de meydana geldiği bilgisi paylaşılmıştı.