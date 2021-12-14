ABD'de Omicron sanılandan önce görüldü

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, ülkede görülen Omicron vakaları ile ilgili dikkat çeken bir araştırmaya yer verdi.

Yazıya göre ABD'de görülen ilk Omicron vakası bilinen tarihten çok daha önceye, 21 Kasım'a kadar gidiyor. Ülkede görüldüğü bildirilen ilk hasta ise Maryland eyaletinde 40 yaşındaki bir kadın.

Bu da vayrantın ilk görüldüğü Güney Afrika'da açıklanan tarihten en az 3 gün önce olduğu anlamına geliyor. Bu, virüsün aslında zannedilenden çok daha öncesinde yayılmaya başladığı anlamına gelirken, uzmanlar Omicron'un çok daha hızlı bir şekilde ülkelere genişlemiş olabileceğinden endişe ediyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre AB bölgesinde bugüne kadar 766 vaka görüldü. ABD'de ise toplam görülen vaka sayısı 8 Aralık itibariyle 44 olarak açıklandı.