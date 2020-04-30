ABD'de ölüm tehdidi alan New Jersey Kongre aday adayı Müslüman kadına destek

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
200'den fazla sivil toplum lideri, aktivist ve temsilciyi kapsayan Kadın Liderler Koalisyonu, açık bir mektup yazarak New Jersey'den Temsilciler Meclisi aday adayı Müslüman Amanı Al Khatahtbeh'e yönelik ölüm tehdidini kınadı.
Açık mektupta, ABD Kongresi'nin Müslüman kadın üyeleri İlhan Omar ve Rashida Tlaib başta olmak üzere Black Lives Matter, Yahudi Barış Sesi gibi ileri gelen STK temsilcilerinin imzası yer aldı.
Mektuba ayrıca, 2020 seçimleri için başkanlığa aday olan ancak geçen ay adaylıktan çekilerek Joe Biden'ı desteklemeye karar verdiğini açıklayan Bernie Sanders'ın danışmanı da imza koydu.
Mektupta, "Trump'ın başkanlığı döneminde, Müslüman Yasağı uygulanmaya devam ediyor ve Müslüman kadınlara günlük saldırılar düzenleniyor. Buna sessiz kalınmamalı." ifadeleri paylaşıldı.
27 yaşındaki Al Khatahtbeh, 4 Nisan'da ABD Kongresi Temsilciler Meclisi aday adaylığını açıklayarak, New Jersey'den Kongre'ye adaylığını koyan ilk Müslüman kadın olarak tarihe geçmişti.
Al Khatahtbeh, geçen hafta internet üzerinden yaptığı halk toplantısı sonrası telefonla gelen ölüm tehdidinin kaydını, twitter hesabından paylaşmıştı.
Bilinmeyen bir numaradan gelen mesajda, Al Khatahtbeh ve ailesinin özel bilgileri paylaşılarak, "Sen çirkin bir Arap Müslümansın! Sen teröristsin! Sana ve ailene domuz eti yedirip öldüreceğim." şeklinde ifadeler kullanılmıştı.
Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Federal Araştırma Bürosuna (FBI) ilgili tehdidi araştırma çağrısında bulunmuştu.
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