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        Haberler Ekonomi Para ABD'de mortgage faizleri geriledi - Para Haberleri

        ABD'de mortgage faizleri geriledi

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,18'e indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:52
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        ABD'de mortgage faizleri geriledi
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        Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 3 Mayıs ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

        Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden finansman başvuruları yüzde 5 arttı.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,29'dan yüzde 7,18'e düştü.

        Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,74'ten yüzde 6,60'a geriledi.

        MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, geçen hafta hazine tahvili ve mortgage faizlerinin, istihdam piyasasının yavaşladığı ve ücret artışının 2021'den bu yana en yavaş hızda olduğuna dair veriler ile Fed'in başka bir faiz artırımının olası olmadığı yönündeki görüşünü sürdürme planlarını açıklamasıyla düştüğünü belirtti.

        ​​​​​​Fratantoni, mortgage başvurularının üç haftadan beri ilk kez arttığını vurguladı.

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