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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 3 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,4 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,19'dan 6,18'e indi. Düşüşünü 5'inci haftaya taşıyan 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,5'ten 5,64'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının düşerken başvuruların geçen hafta arttığını belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortala faiz oranının Ekim 2022'de ulaştığı en yüksek seviye olan yüzde 7,16'nın neredeyse 1 puan altında olduğu kaydetti.

Mortgage başvurularının genel olarak bir yıl öncesine göre yüzde 58 daha az olduğunu belirten Kan, mortgage oranlarının da hala önemli ölçüde yüksek olduğunu ifade etti.

Kan, geçen yıl faiz oranlarındaki hızlı artış nedeniyle yavaşlayan konut satın alma faaliyetinin, mortgage faiz oranlarındaki gerileme ve konut talebinin güçlü kalmasıyla kademeli olarak toparlandığını belirtti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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