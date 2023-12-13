ABD'de mortgage faizleri düşüşte

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 8 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,4 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 4 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 19 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,17'den yüzde 7,07'ye geriledi ve düşüşünü 4'üncü haftaya taşıdı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,80'den yüzde 6,67'ye düştü.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının gelen verilerin ekonominin yavaşladığına işaret etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerini desteklemesi nedeniyle geçen hafta düştüğünü belirtti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine gerilediğini kaydeden Fratantoni, faiz oranlarındaki düşüşle yeniden finansman hacminin arttığını ifade etti.