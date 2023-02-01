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ABD'de mortgage faizleri 4 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,19'a gerileyerek düşüşünü 4'üncü haftaya taşıdı. Düşüşünü 4'üncü haftaya taşıyan 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Giriş: 01.02.2023 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de mortgage faizleri 4 ayın en düşük seviyesinde
AA

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, faizlerdeki gerilemeye rağmen 27 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,2'den 6,19'a indi. Düşüşünü 4'üncü haftaya taşıyan 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,54'ten 5,5'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının faizlerdeki gerilemeye rağmen düştüğüne dikkati çekerek, bunun konut sektöründeki dalgalı seyrin göstergesi olduğunu belirtti.

Mortgage oranları ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 2022'nin başından bu yana anormal şekilde arttığına işaret eden Kan, bu farkın daralmasının gelecek aylarda mortgage oranları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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