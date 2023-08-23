Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi Emlak ABD'de mortgage faizleri 2000den bu yana en yüksek seviyede  - Emlak Haberleri

        ABD'de mortgage faizleri 2000den bu yana en yüksek seviyede 

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşmeye devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:45 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 18 Ağustos ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16'dan yüzde 7,31'e çıktı.

        Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,57'den yüzde 6,72'ye yükseldi.

        ​​​​​​​MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, hazine tahvili getirilerinin geçen hafta da yükselmeye devam ettiğine işaret ederek, "Bu artış, geçen hafta mortgage faiz oranlarını yükseltti ve 30 yıllık sabit faiz oranı Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı." ifadesini kullandı.

        Mortgage başvurularının ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çeken Kan, düşük konut arzının birçok piyasada ev fiyatlarını yüksek tuttuğunu, bunun da konut satın almak isteyenlerin zorluklarını artırdığını vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        Habertürk Anasayfa