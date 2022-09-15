ABD'de mortgage faiz oranında artış

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 9 Eylül ile biten hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 1,2 azaldı.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,94'ten yüzde 6,01'e yükseldi. Böylece, söz konusu faiz oranı 2008'den bu yana ilk kez yüzde 6'nın üzerinde çıktı.
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,23'ten yüzde 5,30'a yükseldi.
MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranın geçen yılın 2 katı olduğunu belirtti.
ABD'de mortgage oranları, yükselen enflasyona karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomideki talebi azaltmak amacıyla izlediği sıkı para politikasının etkisiyle yıl başından bu yana hızlı bir yükseliş göstermişti.
Fed, mart ayından bu yana toplamda 225 baz puanlık faiz artışına gitmişti.
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