Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 14 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,5 azaldı.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,81'den 6,94'e yükseldi. Böylece söz konusu faiz oranı, 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla mortgage başvurularındaki düşüşün dördüncü ayına girdiğini ve 1997'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.
Kan, faiz oranlarının artış hızı ve seviyesinin yeniden finansman faaliyetlerini büyük ölçüde azalttığını, pazardaki mevcut satın alabilme zorluklarını artırdığını kaydetti.
KONUT BAŞLANGIÇLARI EYLÜLDE BEKLENENDEN FAZLA AZALDI
Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 azalarak 1 milyon 439 bine düştü.
Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 475 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 566 bin seviyesinde gerçekleşmişti.
Yükselen malzeme fiyatları ile mortgage faiz oranlarından etkilenen konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 7,7'lik azalış gösterdi.
İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİN AKSİNE ARTTI
İnşaat izinleri ise eylülde aylık bazda yüzde 1,4 artarak 1 milyon 564 bin seviyesine çıktı.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren inşaat izinlerinin 1 milyon 530 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ağustosta 1 milyon 542 bin seviyesinde kaydedilmişti.
ABD'de inşaat izinleri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,2 azaldı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşmasının konut piyasasını önemli ölçüde zayıflattığını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!