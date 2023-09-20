Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de mortgage başvuruları geçen hafta arttı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de mortgage başvuruları geçen hafta arttı

        ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31'e yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 5,4 artış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de mortgage başvuruları arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 15 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,4 arttı.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,27'den yüzde 7,31'e yükseldi.

        Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,72'den yüzde 6,62'ye geriledi.

        Konut kredilerinde refinansman talebi de mortgage oranlarındaki artışa rağmen geçen hafta yüzde 13 artış gösterdi.

        MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 30 yıllık mortgage oranının yükselmesine karşın başvuruların geçen hafta arttığına dikkati çekti.

        Kan, refinansman başvurularının da haftalık bazda arttığını ancak geçen yılın aynı döneminin yaklaşık yüzde 30 altında olduğunu belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Habertürk Anasayfa