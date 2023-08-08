ABD'de 'Mega Millions' 1,55 milyar dolara ulaştı
ABD'de ülke tarihinin üçüncü büyük piyango ikramiyesi olan tahmini 1,55 milyar dolar değerindeki 'Mega Millions' piyango biletleri tekrar satışa sunuldu.
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Söz konusu büyük ödülün tutarı, şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı.
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Tahmini 1,55 milyar dolar tutarında ikramiyeye sahip Mega Millions'ı kazanma oranı 302,6 milyonda 1.
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Büyük ikramiyenin kazananı, ödemenin 30 yıl boyunca yapılmasını kabul ederse söz konusu tutarın tamamına, toptan ödeme tercih etmesi durumunda ise 757,2 milyon dolara sahip olacak.
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ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virjin Adaları'nda oynanan Mega Millions'ı en son 18 Nisan'da bir kişi kazanmıştı.
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ABD tarihinde en büyük piyango ikramiyeleri, Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.
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* Haberlerin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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