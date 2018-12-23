ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından, "Görüşleri sizinkiyle daha uyumlu bir Pentagon lideriyle çalışmayı hak ediyorsunuz" diyerek görevden ayrılacağını açıklayan Jim Mattis'in ardından, Beyaz Saray yönetimi yeni Savunma Bakanı'nın belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Pentagon'un tepe koltuğu için öne çıkan isimlerden birinin de Arkansas Senatörü Tom Cotton olduğu belirtiliyor.

Daha önce Irak ve Afganistan'da ABD ordusu için savşaan Cotton, Trump'ın listebaşı isimlerden birisi. Daha önce CIA Direktörlüğü için de ismi geçen Cotton'ın, Mattis'ten daha 'müdahaleci' bir çizgide olduğu biliniyor.

Öyle ki daha önce Beşar Esad'ı devirmek için askeri müdahale önerisinde bulunan Cotton, Suriye'den çekilme kararının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Cotton, diğer Cumhuriyetçi senatörlerle birlikte imza attığı mektupta Trump'ın kararına karşı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'ın Savunma Bakanlığı için radarındaki isimlerden biri de emekli General Jack Keane. Eski Genelkurmay İkinci Başkanı olan Keane'in ismi ilk kez, Trump'ın Ekim ayında Mattis için "Bir çeşit Demokrat. Yakında ayrılabilir" ifadelerini kullanmasının ardından gündeme gelmişti.

Ancak pozisyon için ismi ön plana çıkan Keane de Trump'ın Suriye kararına sıcak bakmıyor. Kararı 'büyük bir stratejik hata' olarak değerlendiren Keane, "Açık bir şekilde, Obama'nın erken çekilme kararını tekrarlıyoruz. O karar bize DEAŞ'ı getirmişti" ifadelerini kullanmıştı.