DHA

ABD'nin Florida eyaletindeki Plantation kentinde 21 yaşındaki bir genç, ailesine maske takacağını söylemesine rağmen, takmayarak arkadaşlarıyla dışarıya çıktı. Koronavirüse yakalanan genç, eve döndüğünde babası ve annesine de virüsü bulaştırdı.

Gencin babası John Place, yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, annenin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. ABD medyasına konuşan anne Zymet, "Bana, her şeyi doğru şekilde yapıyorum anne endişelenme dedi. Çocukları bilirsiniz... Ona güvendim" ifadelerini kullandı. Anne Zymet, tüm ailenin virüse yakalandığını ancak baba Place'in hastaneye kaldırıldığını belirtti.

"GENÇLER KENDİLERİNİ YENİLMEZ SANIYOR"

Anne Zymet, gençlerin kendilerini yenilmez sandığını ifade ederek, "Arkadaşlarının ısrarı sonucu maskesini çıkarmış olabilir. Ona 'Bak hiçbirimiz hasta değiliz' demiş olabilirler. Semptom göstermeden de virüsü taşıyabileceklerinin farkında değiller" dedi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Koronavirüs nedeniyle iş konusunda zorluk yaşayan baba John Place'in arkadaşları, hastanede kaldığı sürede biriken masraflar için yardım kampanyası başlattı. 50 bin dolarlık yardım kampanyasında şu anda 35 bin dolar toplandı.