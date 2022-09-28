AA

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azalarak 87,3 milyar dolara indi.

Bu dönemde art arda 5 ay daralma göstererek Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen mal ticaret açığı, temmuzda 90,2 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı ağustosta yüzde 0,9 azalışla 179,8 milyar dolara, mal ithalatı da yüzde 1,7 düşerek 267,1 milyar dolara geriledi.

Ayrıca, toptan eşya stokları ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 artarken, perakende stokları yüzde 1,4 yükseliş kaydetti.