Trump'a peş peşe kötü haberler

Başkent Washington DC’deki temyiz mahkemesi, Trump'ın, baskına ilişkin başkanlık kayıtlarının özel komite ile paylaşılmaması yönündeki başvurusunu inceleyip karara vardı.
3 yargıçlı temyiz mahkemesi, Trump'ın temyiz başvurusunu reddedip, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin başkanlık kayıtlarının Temsilciler Meclisi özel komitesiyle paylaşılmasına hükmetti.
Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, ağustos ayında Trump’a ait olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, e-postalar, danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgelere erişim talebinde bulunmuştu. Trump ise ekim ayında söz konusu belgelerin paylaşılmaması için dava açmıştı.
Trump'ın avukatları bu talebin yasal olmadığını, ayrıca Kongrenin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme imtiyazına zarar vereceğini savunarak bunun önlenmesini savunmuştu.
Federal mahkeme, 10 Kasım'da belgelerin paylaşılması yönünde Trump'ın aleyhine karar vermiş, bunun üzerine, Trump temyiz mahkemesine başvuruda bulunmuştu.
Temyiz mahkemesi, Trump'a Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunması için 14 gün süre tanıdı, bu nedenle Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi bu süreçte belgelere hemen erişemeyecek.
TRUMP'A İKİNCİ KÖTÜ HABER NEW YORK BAŞSAVCISI'NDAN
Konuya yakın kaynaklara göre, New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın şirketleri içindeki dolandırıcılık soruşturmasının bir parçası olarak önümüzdeki yılın başlarında eski başkan Donald Trump'tan ifade istiyor.
Washington Post'un özel haberine göre Trump New York Başsavcısı James'in ifade verme talebini anayasal hakları kapsamında reddedebilir.
6 OCAK KONGRE BASKINI
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
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