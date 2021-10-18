ABD lojistik sektöründen aşı zorunluluğuna karşı kritik uyarı

Wall Street Journal'ın (WSJ) yaptığı araştırma sonucunda taşıma şirketlerinin, ABD hükümetinin 100'ün üzerinde işçi çalıştıran firmalar için aldığı zorunlu Kovid-19 aşısı veya test kararına, maliyet, şoför açığı ve diğer gerekçeleriyle sıcak bakmadıkları ortaya çıktı.
AA'nın aktardığı habere göre; ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı plana göre, 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketler, çalışanlarının aşılanmalarını veya koronavirüs için en az haftada bir test yaptırmalarını şart koşacak.
"ZATEN YETERLİ SÜRÜCÜMÜZ YOK"
WSJ'nin görüşüne başvurduğu Tennessee merkezli büyük taşımacılık şirketi US Xpress'in üst yöneticisi Eric Fuller, "Herhangi bir serpintiyi karşılayamayacağımız bir sektördeyiz ve zaten yeterli sürücümüz yok." ifadesiyle Biden'ın kararını eleştirdi.
10 bine yakın çalışanının yaklaşık 7 bini TIR şoförü olan US Xpress'in mevcut şartlarda çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu kılma lüksünün olmadığına vurgu yapıldı.
Kuzey Amerika'nın en büyük kamyon yükü taşıyıcısı olan Phoenix merkezli Knight-Swift yöneticisi Dave Jackson da, aşı testi gereksiniminin operatörler için teslimatları yavaşlatabilecek ve genellikle saatlik ücret alan sürücülerin kazançlarını negatif etkileyebileceğini söyledi.
En büyük kamyon taşımacılığı endüstrisi gruplarından Amerikan Taşımacılık Dernekleri, "aşı veya test" talimatıyla ilgili 100 çalışan eşiğini "ayrımcı ve verimsiz" olarak nitelendirerek bu kararın zaten arz sıkıntısı çeken taşımacılık sektörünün yükünü daha da artacağına ve ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dikkati çekti.
İNGİLTERE VE ALMANYA'DA TEDARİK SORUNU
İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açmış, Almanya'da ise durum henüz İngiltere'deki kadar dramatik olmasa da, nakliye aracı şoförü bulmanın giderek zorlaştığı belirtilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!