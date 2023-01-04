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ABD'de kürtaj haplarının eczanelerde satışı ilk kez onaylandı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez bir kürtaj hapının eczanelerde satılmasını onayladı. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını güvence altına alan kararı geçen sene iptal etmesiyle birlikte kürtaj haplarına olan talep artmaya başlamıştı.

Giriş: 04.01.2023 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez bir kürtaj hapının eczanelerde satılmasını onayladı. ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtaj hakkını güvence altına alan kararı geçen sene iptal etmesiyle birlikte kürtaj haplarına olan talep artmaya başlamıştı.

FDA tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre mifepristone adlı ilaç ABD çapında kürtajın serbest olduğu eyaletlerde satılabilecek.

İlacı üreten iki Amerikalı şirket, Danco Laboratories ve GenBioPro, ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, ajansın bu kararını doğruladı.

Hap, gebeliği erken dönemde sonlandırmak için kullanılan iki ilaçtan ilki ve reçeteyle satılmaya devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) cinsel sağlık hakları alanında çalışan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Guttmacher Enstitüsü'ne göre, ülkede kürtaj uygulamalarının yarısından fazlasında ameliyat yerine haplar kullanılıyor.

Karar, Amerikan Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji adlı meslek örgütü tarafından ileriye doğru "önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

Mifepriston, hamileliğin 10 ila 12. haftalarındaki iki aşamalı kürtaj uygulamasında misoprostol adı verilen ikinci bir ilaçla kombinasyon halinde alınıyor.

Kürtaj uygulamasında yaygın olarak kullanılan misoprostol, eczanelerden reçete ile kolayca temin edilebilen bir ilaç.

ABD'de eczaneler mifepristonu satmak için sertifika başvurusunda bulunabilecek ancak kürtajla ilgili yasal tartışmalar eczanelerin hapı satıp satamayacağı sorusunu yeniden gündeme getirebilir.

ABD'de kürtajın yasak olduğu eyaletlerin sayısı bir düzineden fazla. Bu eyaletlerde yaşayan kadınların ilaçla kürtaj yaptırmak için muhtemelen diğer eyaletlere seyahat etmesi gerekecek.

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