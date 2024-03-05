Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü

        ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü

        ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük uçağın otoyol yakınına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de küçük uçak otoyol yakınına düştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nashville Polisi, yaptığı açıklamada, tek motorlu küçük uçağın otoyol yakınına düştüğünü açıkladı.

        Polis, Nashville kentindeki havaalanının yaklaşık 4,8 kilometre güneyinde meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan tüm mürettebatın yaşamını yitirdiğini belirtti.

        Uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bilgiye ulaşamadıklarını kaydeden polis, kaza mahallinde incelemelerin sürdüğünü aktardı.

        Havaalanı yetkilisi, ilk yardım ekiplerinin kaza mahallinin güvenli olduğunu açıklamasının ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) başlatılan soruşturma kapsamında incelemede bulunacağını ifade etti.

        Ulaştırma yetkilileri de otoyolun geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        MOSSAD'a bilgi satan 7 kişi gözaltında!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Çanakkale depremi açıklaması!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Macron'dan geri adım
        Macron'dan geri adım
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        2 il için turuncu, 16 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 5 ölü
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        Yunanistan en sıcak kışını geçirdi
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Habertürk Anasayfa