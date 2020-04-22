ABD'de küçük işletmelere sağlanan Kovid-19 kredileri bankalara 10 milyar dolar kazandırdı

AA

ABD basınında yer alan haberlere göre, bankalar, normal kredilere kıyasla daha az inceleme gerektiren ve düşük risk taşıyan, küçük işletmelere yönelik Kovid-19 destek kredilerinin işlemlerinden gelir elde etti.

Küçük İşletmeler İdaresi tarafından onaylanan kredi başvurularını işleme koyan bankaların, kredi başına yüzde 1 ila 5 arasında ücret aldığı ve bunun 10 bin dolardan 10 milyon dolara kadar değişen bir kazanca denk geldiği belirtildi.

Bankaların bu işlemlerden toplam kazancının 10 milyar doları bulduğu kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık kredi programı hayata geçirilmişti.

Söz konusu kredi programı, ABD tarihinin en büyük teşvik paketi olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konmuştu.

Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine ABD Senatosu, küçük işletmelere yönelik 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören ek bütçe tasarısını dün onaylamıştı.