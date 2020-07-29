ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, David T. Hines isimli iş yeri sahibi hakkında, PPP çerçevesinde Amerikan devletinden aldığı 3,9 milyon doların 318 bin dolarıyla 2020 model Lamborghini satın aldığı tespit edilmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
29 yaşındaki Hines’in, ayrıca, birçok lüks alışveriş merkezi, lüks otel, elmas ve mücevher mağazalarında harcamalar yaptığının belirlendiğini ifade edilen açıklamada, Hines’in yardım başvurusunda belirtmesine rağmen çalışanlarına maaş ödemesi yapmadığı kaydedildi.
- Sahte bilgiyle 3,9 milyon dolarlık destek aldı
Başvuru formunda, yardım alabilmek için sahte bilgiler vererek 13,5 milyon dolar PPP desteği isteyen genç girişimcinin talebinin 3,9 milyon dolarının onaylandığı vurgulanan açıklamada, Hines’in paranın hesabına geçmesinden günler sonra iş yeriyle ilgisi olmayan lüks harcamalar yaptığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Hines’in başvurusunda iş yerindeki çalışan sayısı ve maaş ödemeleri ile ilgili verdiği bilgilerin de doğru olmadığının belirlendiği bildirildi.
Söz konusu yolsuzluğun, genç iş adamının, lüks arabası ile 11 Temmuz’da kaza yapması sonucu ortaya çıktığı, 24 Temmuz’da yakalanan Hines’in eylül ayında mahkemesinin görüleceği belirtildi.
- Küçük işletmelerin korunması amacıyla uygulamaya konuldu
ABD'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 349 milyar dolarlık Maaş Koruma Programı hayata geçirilmişti. Söz konusu kredi programı, "ABD tarihinin en büyük teşvik paketi" olarak nitelendirilen ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından 27 Mart'ta onaylanan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi kapsamında uygulamaya konulmuştu.
Koronavirüs Yardım, Rahatlatma ve Ekonomik Güvence Yasası (CARES) çerçevesinde, ABD'de kurulu küçük ölçekli şirketler için, bir kısmı geri ödemesiz, Maaş Ödeme Programı (PPP) yürürlüğe girmiş, 30 Haziran itibarıyla toplam 521,4 milyar dolar tutarında 4,9 milyon krediye onay verilmişti.
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