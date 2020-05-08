ABD'de Kovid-19 salgını dolayısıyla et fiyatlarında büyük artış beklentisi

Amerikan çiftlik kredi sisteminin bir parçası olan kooperatif bankası CoBank’ın internet sitesinde yayımlanan raporda, birkaç hafta içinde sığır ve domuz eti fiyatlarının, Kovid-19 nedeniyle yüzde 20 artacağı tahminine yer verildi.
Raporda, salgının gıda ve tarım sektörünü de olumsuz etkilediği vurgulanarak ABD'de domuz ve sığır eti üretiminin geçen yıla göre yüzde 35 civarında düştüğü kaydedildi.
- Milyonlarca domuz itlaf edilebilir
Cobank’ın 2020’nin ikinci çeyrek beklentilerinin belirtildiği raporda, "Üretimde önümüzdeki haftalarda toparlanma beklesek de, üreticiler ikinci çeyrekte yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki 7 milyon domuzu itlaf etmek zorunda kalabilir. Bu durum, sonbaharda et arzını daha da azaltacak ve milyarlarca dolarlık zarara yol açacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
Raporda, ABD Başkanı Donald Trump’un et üretimi yapan çiftliklerin yeniden açılması yönünde aldığı kararın, bu sorunun çözümüne yardımcı olabileceğine de dikkat çekildi.
- ''Helal et üretimi etkilenmez''
Öte yandan, Amerika’nın New Jersey eyaletinde toptan gıda şirketi Vintage Food Corporation yöneticisi Levent Demirgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helal et üretiminin ABD’de yaşanan bu krizden yakın zamanda etkilenmesini beklemediklerini söyledi.
Pennsylvania eyaletinde bir helal kesim çiftliği işleten Demirgil, ''ABD’de helal üretim yapan işletmeler diğerlerine nazaran az işçi çalıştırdığı için Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ayarlaması daha kolay oluyor. Zaten biz helal kesim yapan bir işletme olarak hijyene de her zaman dikkat ediyorduk. Helal et üretimi ve fiyatları bu krizden etkilenmez.'' dedi.
Demirgil, talep fazlalığı ve üretim azlığı nedeniyle et fiyatlarının geçici süreliğine yükselebileceğini ancak canlı hayvan tedarikinde bir sıkıntı olmadığı için helal markette ciddi bir fiyat artışı beklemediklerini ifade etti.
ABD’deki Tyson gibi büyük et üreticilerinin binlerce işçi çalıştırdığını ve günde 2 binden fazla kesim yaptığını hatırlatan Demirgil, virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin üretimlerini durdurma noktasına getirdiğine işaret etti.
-Salgın et üretim tesislerini vurdu
Geçen hafta yayınlanan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) raporunda, 115 civarında et ve kümes hayvanı işleme tesisinde 4 bin 913 Kovid-19 vakası ve 20 ölüm tespit edildiği, bu yüzden bazı büyük et işletme tesislerinin kapanmaya veya üretimini azaltmaya zorlandığı bilgileri yer almıştı.
Kovid-19 vakaları yüzünden et ihtiyacında sıkıntı yaşanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump da 28 Nisan'da et işletme tesislerinin açık kalması talimatını içeren Başkanlık kararnamesine imza atmıştı.
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