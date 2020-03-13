ABD'de Kovid-19 nedeniyle Virginia eyaletinde acil durum ilan edildi

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Virginia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle acil durum ilan edilirken, Maryland'de okullarda eğitime iki hafta süre ile ara verildi.
Küresel çapta endişelere yol açan Kovid-19 vakaların 1000'i aştığı ABD'de başkent Washington DC'nin komşuları olan Maryland ve Virginia'da da yeni önlemler alınıyor.
Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında eyaletteki virüs vakalarının sayısının 17'yi bulduğunu belirterek acil durum ilan etti.
Kamu çalışanlarının Virginia dışına seyahatlerinin ve bazı konferansların iptal edildiğini belirten Northam, okulların tatil edilip edilmeyeceği tercihini ise eyalet içindeki yönetim birimlerine bıraktıklarını kaydetti.
- Maryland eyaletinde vaka sayısı 12 oldu, okullar tatil edildi
5 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edilen Maryland'in Valisi Larry Hogan, bugün yaptığı basın toplantısında eyaletteki vaka sayısının 12'yi bulduğunu belirtti.
Hogan, eyaletteki okulların pazartesiden itibaren 2 hafta süre ile tatil edildiğini duyurdu. 250 katılımcının üstündeki etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan Hogan, Baltimore Limanındaki yolcu gemisi terminalinin de kapatıldığını bildirdi.
Öte yandan başkent Washington DC yakınlarında, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi de yaptığı açıklamada, merkezde yer alan camideki cuma namazlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Montessori okulu, hafta sonu okulu, spor merkezi, hamam ve merkezdeki diğer bütün etkinliklerin de ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildiğinin altı çizildi.
Yine merkezde yer alan DCA restoranın 18 Mart'a kadar kapalı olacağı kaydedildi.
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