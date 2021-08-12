ABD'de hastaneye yatışlar artıyor!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle günlük hastaneye yatan hasta sayısı son 6 ayın en yüksek rakamlarına ulaştı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ağustos verilerine göre, ABD'de Kovid-19 teşhisiyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı günlük 9 binin üzerine çıktı.
Temmuz'da hızla yükselmeye başlayan Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatış sayısı, CDC'nin en son güncellendiği 8 Ağustos'ta 9 bin 304 olarak kayıtlara geçti.
Hastanelere başvuran Kovid-19'lu hasta sayısı, en son şubatın ilk haftasında 9 binli rakamlara ulaştıktan sonra azalan bir ivmeyle 20 Haziran'da 1575'e kadar düşmüştü.
Öte yandan ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 714 artarak 618 bin 149'a yükseldi.
EN YÜKSEK RAKAMLAR TEXAS'TA
ABD genelinde Kovid-19 sebebiyle hastanede tedavi altına alınan hasta sayısında en yüksek rakamların ise Texas eyaletine ait olduğu bildirildi.
Teksas Sağlık Hizmetleri Departmanı, eyalet hastanelerinde Kovid-19 tedavisi gören 10 binin üzerinde hasta olduğu bilgisini paylaşırken, bu rakamın en son 4 Şubat'ta 10 bin 259'a ulaştığı vurgulandı.
Eyalet yetkilileri, yeni eğitim dönemi başlangıcından itibaren öğrencilerin kapalı mekanlarda ve otobüslerde maske takmalarının zorunlu olacağını duyurdu.
"EYALETTE SADECE 8 YOĞUN BAKIM YATAĞI MEVCUT"
Arkansas Valisi Asa Hutchinson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda günlük en büyük artışı gördük. Şu anda eyalette sadece 8 yoğun bakım yatağı mevcut." ifadesini kullandı.
ABD'de Federal verilere göre, Kovid-19 vakalarının günlük ortalaması da geçen hafta yüzde 25'lik bir artışla 110 binin üzerine çıkmıştı.
Ülkede geçen hafta 770 binden fazla vaka bildirimi yapılırken, bunun son aylardaki en yüksek haftalık rakam olduğu belirtilmişti.
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