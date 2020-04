AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölü sayısının, Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geçtiği bildirildi.

Kovid-19 vaka ve ölü istatistiklerini takip eden John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yeni tip koronavirüs, ABD'ye Vietnam Savaşı'ndan daha fazla can kaybı yaşattı.

Buna göre salı akşam saatlerinde ABD'de virüsten dolayı ölenlerin sayısı 58 bin 350'yi geçti. Böylece salgın, Amerikan Ulusal Arşivi kayıtlarına göre Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısı olan 58 bin 220'yi geride bıraktı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Kovid-19 salgınındaki ölüm oranları da Vietnam Savaşı'ndaki oranları aştı. ABD'de Kovid-19'un ölüm oranı her 100 bin kişi bazında 17.6 olarak gerçekleşirken, bu oran Vietnam Savaşı'nın en yoğun kabul edildiği 1968 yılında her 100 bin kişide 8.5 Amerikan askeri olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 salgınının küresel anlamda merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 1 milyon barajını geçerken, ölü sayısı ise 58 bin 350'yi aştı.

VAKA SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 oldu. ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 bin 533'e ulaştı.

ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.

İLK VAKA 21 OCAK'TA İLK ÖLÜM 1 MART'TA

ABD'de Kovid-19 vakasına ilk kez 21 Ocak'ta Washington eyaletinde, Çin'in Wuhan bölgesine seyahat eden 30'lu yaşlarda bir erkekte rastlandı.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ise 1 Mart'ta yine aynı eyalette gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı da katlanarak artmaya başladı.

ABD'de vaka sayısı 27 Mart'ta 100 bini, 11 Nisan'a gelindiğinde ise 5 kat artışla yarım milyonu geçti.

New York, vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York'u, New Jersey ve Massachusetts izliyor.