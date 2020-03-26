26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 69 bin 197'ye, ölü sayısı ise bin 46'ya çıktı.
Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı, son 24 saatte 13 bin 959 artarak 69 bin 197'ye, ölü sayısı ise 244 artarak bin 46'ya ulaştı.
Dün, Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 238, ölü sayısı ise 802 olarak kayıtlara geçmişti.
ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 782 vakayla Çin ve 74 bin 386 vakayla İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.
İtalya ile arasında sadece 5 bin 189 fark bulunan ABD'nin bu artışla, birkaç günde İtalya'yı geçmesi bekleniyor.
ABD'NİN VUHAN'I NEW YORK"
Ülke içindeki eyaletlere bakıldığında ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği bölgeler, New York ve komşusu New Jersey olarak görülüyor.
Dün, 26 bin 376 olan New York eyaletindeki vaka sayısı, bir günde 9 bin 803 artışla 33 bin 33'e çıkarken, bu rakamın sadece 20 bin 11'i 8,4 milyon nüfuslu New York şehrinde bulunuyor.
Tek başına New York eyaletindeki vaka sayısının Çin, İtalya, İspanya ve Almanya’dan sonra İran dahil dünyadaki bütün ülkelerden önde olması dikkati çekiyor.
New York'u 4 bin 407 vakayla komşusu New Jersey, 3 bin 169 vakayla da California eyaletleri takip ediyor.
Ölüm oranı bakımından da son 24 saatte 105 yeni can kaybıyla 271’den 366’a ulaşan ölümle New York, ABD’de ilk sıradaki yerini korurken; onu 133 ölümle Washington, 62 ölümle de New Jersey izliyor.
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