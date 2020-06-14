ABD'de koronavirüs tedavisinin faturası: 1 milyon 122 bin dolar - Haberler

İHA

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan ve koronavirüsü en uzun sürede yenen 70 yaşındaki Michael Flor, hastane tarafından kesilen faturayı görünce şok yaşadı.

Issaquah’taki Swedish Medical Centre’da tedavi gören Flor’a gönderilen 181 sayfalık faturanın 1 milyon 122 bin 501 dolar 4 cent tutarında olduğu belirtildi. Flor yerel basına yaptığı açıklamada, “Hayatta kalmaktan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Neden ben diye düşünüyorum” dedi.

“Hayatımı kurtarmak milyonlarca dolardı” ifadelerini kullanan yaşlı adam, "Elbette bunun gerekli harcanan bir para olduğunu söyleyebilirim. Ancak bunu söyleyebilecek tek kişinin yalnızca ben olduğunu da biliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Flor’un faturasının büyük bir bölümünün sağlık sigortası tarafından ödeneceği öğrenildi.

ABD hükümeti hastanelere ve sigorta şirketleri için 100 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı. Ancak yetkililer, koronavirüs hastalarını tedavi etmek için maliyetin 500 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ve bu miktarın yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Son verilere göre 2 milyon 142 bin 515 vakanın tespit edildiği ABD'de bugüne kadar 117 bin 533 kişi hayatını kaybetti.