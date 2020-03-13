ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu.

Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.

29 EYALETTE 'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

ABD genelinde 50 eyaletin 46'sında salgın vakalarına rastlanırken, bu eyaletlerden 29'u acil durum ilan etti.

33 vakanın teyid edildiği Louisiana eyaletinde 4 Nisan'da yapılması planlanan ön seçimlerin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2 ay ertelendiği bildirildi.

Louisiana, salgın nedeniyle ABD'de ön seçimleri erteleyen ilk eyalet oldu.