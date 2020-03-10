Education Week adlı internet sitesinde yer alan güncellenmiş bilgilere göre, bugün itibarıyla ülkede 621 okulda eğitime ara verilirken, bu durum yaklaşık 435 bin öğrenciyi etkiledi.

Sitede, Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi verilerine de yer verildi. Buna göre, ülkede 132 bin 853 devlet okulu ve özel okulun bulunduğu, yaklaşık 50,8 milyon öğrencinin öğrenim gördüğü kaydedildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 60 binden fazla öğrencisi bulunan Ohio Eyaleti Üniversitesinde eğitime ara verilirken, ülkenin en prestijli okullarından Boston’daki Harvard Üniversitesi de öğrencilerine "yurtları boşaltın" uyarısında bulundu.

Harvard Rektörü Lawrence S. Bascow, bugün yaptığı duyuruda, cumartesi başlayacak bahar tatili nedeniyle öğrencilerin yurtları boşaltmalarını, 23 Mart tatil sonunda da toplum sağlığı için kampüse dönmemeleri çağrısında bulunarak, derslerin bir süre internet üzerinden verileceğini söyledi.

Massachusetts eyaletinde bulunan Amherst College'dan da bahar tatili dönüşü öğrencilerin kampüs dışından eğitim almaya hazır olmaları istendi.

Ülkede Washington eyaletinden sonra en fazla Kovid-19 vakasının rastlandığı, "acil durum" ilan edilen New York ve New Jersey'nin birçok bölgesinde de okulların kapatılmasına karar verildi.

Columbia Üniversitesinde geçici olarak sınıflarda eğitim öğretime ara verildi.

Long Island'da bulunan Hofstra Üniversitesi de okul dışında konferansa katılan bir öğrencinin Kovid-19 belirtileri gösteren bir hasta ile yakın temasının tespit edilmesinden dolayı okulun bir hafta kapatılacağını duyurdu.

New Jersey’nin en popüler üniversitesi Princeton da öğrencilerine 23 Mart bahar tatili dönüşü sanal derslere başlayacaklarını duyurdu.

Bu arada, ülkedeki birçok üniversitenin öğrenci değişimini kapsayan "yabancı ülkede okuma" programlarını iptal ettikleri belirtildi.

"ÇOCUKLAR İÇİN EN GÜVENİLİR YER YİNE OKUL"

Öte yandan, ABD’de koronavirüs salgınına karşı okulların kapatılması önlemi de sorgulanmaya başlandı.

New York Times’a değerlendirmede bulunan Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli öğretim üyesi Dr. Jennifer Nuzzo, okulların kapatılmasının insanların hayatını ciddi şekilde etkilediğini ve salgının yayılmasını önlediğine dair açık bir delil bulunmadığını savundu.

Nuzzo, şu ana kadar Kovid-19 virüsünün genellikle yaşlılarda kendini gösterdiğine ve çocukları etkilemediğine dikkati çekerek, öğrencileri evde tutmanın ebeveynlerin çalışma hayatı, eğitim ekonomisi ve tüm toplumu olumsuz etkileyeceğini vurguladı.