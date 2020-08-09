AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 53 bin 298 artarak 5 milyon 151 bin 792'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 948 artarak 165 bin 92'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 638 bini, test yapılanların sayısı 64 milyon 638 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 13 bin 369 vakayla Brezilya, 2 milyon 167 bin 420 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 556 bin 185 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 526 bin 577 vakayla Florida ve 504 bin 298 vakayla Teksas takip ediyor.