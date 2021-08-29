Aşısız öğretmen maskesini çıkardı, sınıfın yarısı Kovid!

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ABD'nin California eyaletinde bir okuldaki koronavirüse karşı aşılanmayan öğretmenin maskesini çıkarmasıyla sınıfın yarısına virüs bulaştığı ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, aşısız bir ilkokul öğretmeninin öğrencilere kitap okumak için maskesini çıkarmasıyla geçen mayıs ayında öğrencilerin yarısından fazlasını enfekte oldu. Öğrencilerin koronavirüse yakalanmasıyla aile üyeleri de virüsten etkilendi.

12 yaşından küçük çocukların delta varyantına yakalandığını, hastanede tedavi gören hiçbir öğrenci olmadığı aktarıldı. CNN'de yer alan haberde 22 kişilik sınıfta 12 öğrenci virüse yakalandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle Walensky, bunun aşı olamayacak kadar küçük çocukları koruma çabalarını baltalamanın ne kadar kolay olduğunun en iyi örneği olduğunu söyledi.

Öğretmenin kendisinde gördüğü semptomları alerji olduğunu düşünerek test yaptırmadığı da aktarıldı.