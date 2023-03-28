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ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşlamaya devam etti

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama kaydetti

Giriş: 28.03.2023 - 17:39 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı yavaşlamaya devam etti
AA

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 5,6 artış kaydetmişti.

Ulusal konut fiyat endeksi, ocakta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 azaldı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ocakta piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 2,5 arttı.

Kasım 2019'dan bu yana en düşük yıllık artışı kaydeden endeks, geçen yıl aralıkta yüzde 4,6 yükselmişti.

Söz konusu dönemde endeks, aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,4 düştü.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; yüzde 13,8 ile Miami, yüzde 10,5 ile Tampa ve yüzde 8,4 ile Atlanta oldu.

Aynı dönemde konut fiyatları San Francisco'da yüzde 7,6, Seattle'da yüzde 5,1, San Diego'da yüzde 1,4 ve Portland'da yüzde 0,5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının art arda 7 aydır düşüş kaydettiğini bildirdi.

Bankacılık sektöründe bu ay yaşanan dalgalanmaları anımsatan Lazzara, buna rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam ettiğini, bunun da faiz oranlarının kısa vadede yüksek kalmaya devam edebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Lazzara, mortgage (konut kredisi) finansmanı ve ekonomik zayıflık beklentisinin en azından gelecek birkaç ay boyunca konut fiyatları için bir "ters rüzgar" oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

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