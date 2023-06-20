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ABD'de konut başlangıçları mayısta beklentileri aştı 

ABD'de konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Giriş: 20.06.2023 - 15:59 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de konut başlangıçları mayısta beklentileri aştı 
AA

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 21,7 yükselerek 1 milyon 631 bine çıktı.

Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, nisanda yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 340 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, mayısta yıllık bazda da yüzde 5,7 arttı.

İnşaat izinleri ise mayısta aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bin seviyesine yükseldi.

Ekin 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 425 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, nisanda yüzde 1,4 azalarak 1 milyon 147 bin seviyesinde tespit edilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, mayısta yıllık bazda ise yüzde 12,7 azaldı.

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