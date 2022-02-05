ABD'de Kongre üyelerinden "Türkiye'ye F-16 satmayın' mektubu

HABERTURK.COM

ABD Kongre üyeleri, Türkiye’ye F-16’ların satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'e mektup gönderdi.

"Türkiye'nin yeni F-16'lar ve modernizasyon kitleri talebini reddetmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadesine yer verilen, 535 kişinin bulunduğu Kongre'deki 52 üyenin imzasını taşıyan mektupta insan hakları ihlallerine, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına ve ifade özgürlüğüne de vurguda bulunuldu.

ERDOĞAN "ABD'NİN BÖYLE BİR TEKLİFİ SÖZ KONUSU OLDU" DEMİŞTİ

Afrika turu öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ekim 2021'de "1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2021'de de ABD Temsilciler Meclisi’nin 41 üyesi, ilgili bakanlıklara bir mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satış sürecinin iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.