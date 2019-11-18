ABD'de kolları ve bacakları olmayan çocuğu yere iterek gözaltına alınan polis hakkında soruşturma açıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde, kolları ve bacakları olmayan 15 yaşındaki bir çocuğu yere iterek ve üzerine çullanarak gözaltına alan bir polis memuru, büyük tepki gören görüntüler sonrasında idari izne çıkarıldı.

KOLD News 13 adlı yerel televizyonda 13 Kasım'da yayımlanan görüntülerin 26 Eylül'de, ailesinden ayrı yaşayan çocukların kaldığı bir bakım evinde çekildiği belirtiliyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, bakım evi çalışanları, yasa gereği soyadı açıklanmayan Immanuel adlı çocuğun sabah çöp kutusunu devirdiği ve kendilerine bağırdığını söyleyerek polis çağırdı.

Manuel Van Santen adlı polis memuru, bakım evinde kendisine direnen çocuğu üzerine çullanarak zapt etti. Sekiz dakikalık video kaydında polis memurunun yüzüstü yere yatırdığı ve iki dakika süreyle kıpırdamasına izin vermediği çocuğa küfrettiği duyuluyor.

Olayın videosunu çeken 16 yaşındaki C. J. adlı çocuk da Immanuel'le birlikte gözaltına alınarak düzen ıslah evine gönderildi. Çocuk hakkında düzen bozucu davranışlarda bulunmak suçlamasıyla dava açıldı.

Bunun üzerine avukatı Joel Feinmann, Immanuel'in gözaltına alınma görüntülerini televizyona verdi. Savcılık yetkilileri, videoyu izledikleri gün Immanuel hakkındaki suçlamayı düşürdüklerini açıklarken, 11 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Manuel Van Santen hakkındaki soruşturma tamamlanıncaya kadar idari izne çıkarıldı.

'Videoyu izlerken ağladım'

Joel Feinmann, videoyu izlerken ağladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu çocuklar tacize uğradıkları, ihmal edildikleri ya da terk edildikleri için burada yaşıyor. Travma geçirmiş insanlara yeni travmalar yaşatılıyor. Polis memuru, yaşına, fiziksel durumuna ve yaşadıklarına bakmadan çocuğa kuvvet uyguluyor, hakaret ediyor. Bir dakika durup, onun bir çocuk, bir insan muamelesi görmesi gerektiğini düşünmedi" dedi.

Immanuel'in ailesi tarafından terk edildiği için bakım evinde kaldığı belirtiliyor.