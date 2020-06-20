New York'ta, başta siyahi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Harlem olmak üzere, Manhattan ve Brooklyn'de binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.
Harlem'deki gösteride katılımcılar, ülkede şimdiye kadar polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahilerin isimlerini okuyarak saygı duruşunda bulundu.
Brooklyn'de de göstericiler akşam saatlerinde Brooklyn Köprüsü üzerinden araç trafiğini kapatarak Manhattan'a geçti. AA'nın haberine göre; göstericilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis, barışçıl şekilde yürüyen kalabalığa müdahale etmedi.
19 HAZİRAN RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ
Öte yandan, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenlediği basın toplantısında, 2021'den itibaren 19 Haziran'ın New York'ta resmi tatil olacağını duyurdu.
Blasio, "New Yorklulardan bu anların gücünü tanımalarını istiyorum. New York, açık ve gür bir şekilde 'Siyahi Hayatlar Değerlidir' diyor. Bu inancı eylemlerimizle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
DC'DEKİ GÖSTERİLERDE TRUMP PROTESTO EDİLDİ
Başkent Washington DC'de de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan Freedom Plaza'da toplanan binlerce kişi, köleliğin kaldırılmasının yıl dönümünü kutladı.
Black Lives Matter üyesi çoğunluğu genç göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde sloganlar attı, Trump’ın politikalarını eleştirdi.
Kısa süre önce polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anan göstericiler, ülkedeki yapısal ırkçılığın sona erdirilmesini talep ettikleri pankartlar açtı.
CAIR SİVİL HAKLAR ÜZERİNE KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPTI
ABD'deki en etkili Müslüman sivil toplum örgütlerinden olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de 'Özgürlük Günü' kutlamaları nedeniyle kısa film gösterimi yaptı.
CAIR tarafında hazırlanan "Onların İzinde: Amerikan Müslüman Sivil Hakları Yolculuğu" başlıklı kısa film, Facebook ve Youtube üzerinden ücretsiz gösterime sunuldu.
21 dakikalık film, 30 Müslüman sivil haklar liderinin Alabama eyaletindeki kölelik, ayrımcılık ve linç tarihine yolculuklarını konu ediniyor.
'ÖZGÜRLÜK GÜNÜ' VEYA 'JUNETEENTH' NEDİR?
"Özgürlük Günü" veya İngilizce'de June 19th'in kısaltması 'Juneteenth' olarak bilinen olay, ABD Başkanı Abraham Lincoln'un 1 Ocak 1863'te köleliği kaldıran bildiriyi imzalamasını içeriyor. Ancak o yıllarda ülkenin kuzey ile güney eyaletleri arasında devam eden sivil savaştan dolayı güney eyaletlerinin Lincoln'un imzaladığı bildiriyi tanımadığı ve siyahileri köle olarak çalıştırmaya devam ettiği kaydediliyor.
Kuzey eyaletleri ordusunun savaşı kazanmasının ardından 19 Haziran 1865'te Lincoln'un köleliği kaldıran bildirisi Teksas'ta tekrar ilan ediliyor ve güney eyaletleri tarafından resmen tanınıyor.
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