ABD'de köleliğin kaldırılmasının 155'inci yılı kutlandı

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New York'ta, başta siyahi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Harlem olmak üzere, Manhattan ve Brooklyn'de binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Harlem'deki gösteride katılımcılar, ülkede şimdiye kadar polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahilerin isimlerini okuyarak saygı duruşunda bulundu.

Brooklyn'de de göstericiler akşam saatlerinde Brooklyn Köprüsü üzerinden araç trafiğini kapatarak Manhattan'a geçti.

Göstericilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri alan polis, barışçıl şekilde yürüyen kalabalığa müdahale etmedi.

- 19 Haziran resmi tatil ilan edildi

Öte yandan, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio düzenlediği basın toplantısında, 2021'den itibaren 19 Haziran'ın New York'ta resmi tatil olacağını duyurdu.

Blasio, "New Yorklulardan bu anların gücünü tanımalarını istiyorum. New York, açık ve gür bir şekilde 'Siyahi Hayatlar Değerlidir' diyor. Bu inancı eylemlerimizle destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- DC'deki gösterilerde Trump protesto edildi

Başkent Washington DC'de de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan Freedom Plaza'da toplanan binlerce kişi, köleliğin kaldırılmasının yıl dönümünü kutladı.

Black Lives Matter üyesi çoğunluğu genç göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde sloganlar attı, Trump’ın politikalarını eleştirdi.

Kısa süre önce polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u anan göstericiler, ülkedeki yapısal ırkçılığın sona erdirilmesini talep ettikleri pankartlar açtı.

- CAIR sivil haklar üzerine kısa film gösterimi yaptı

ABD'deki en etkili Müslüman sivil toplum örgütlerinden olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de 'Özgürlük Günü' kutlamaları nedeniyle kısa film gösterimi yaptı.

CAIR tarafında hazırlanan "Onların İzinde: Amerikan Müslüman Sivil Hakları Yolculuğu" başlıklı kısa film, Facebook ve Youtube üzerinden ücretsiz gösterime sunuldu.

21 dakikalık film, 30 Müslüman sivil haklar liderinin Alabama eyaletindeki kölelik, ayrımcılık ve linç tarihine yolculuklarını konu ediniyor.

- 'Özgürlük Günü' veya 'Juneteenth' nedir?

"Özgürlük Günü" veya İngilizce'de June 19th'in kısaltması 'Juneteenth' olarak bilinen olay, ABD Başkanı Abraham Lincoln'un 1 Ocak 1863'te köleliği kaldıran bildiriyi imzalamasını içeriyor. Ancak o yıllarda ülkenin kuzey ile güney eyaletleri arasında devam eden sivil savaştan dolayı güney eyaletlerinin Lincoln'un imzaladığı bildiriyi tanımadığı ve siyahileri köle olarak çalıştırmaya devam ettiği kaydediliyor.

Kuzey eyaletleri ordusunun savaşı kazanmasının ardından 19 Haziran 1865'te Lincoln'un köleliği kaldıran bildirisi Teksas'ta tekrar ilan ediliyor ve güney eyaletleri tarafından resmen tanınıyor.