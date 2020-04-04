04 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin Kentucky eyaletinde, Lousville kentinde yayın yapan yerel haber kanalı WDRB’de yer alan habere göre, Kovid-19 salgını ile mücadele için uygulanan evde kalma emrine uymayan B.B. ve P.B. yerel hakim Charles Cunningham tarafından cezalandırıldı.
Charles Cunningham, yerel haber kanalına yaptığı açıklamada, birine 23 Mart tarihinde Kovid-19 pozitif teşhisi konulan iki ev arkadaşının 3 gün sonra sokakta sağlık görevlileri tarafından görüldüğünün ve ikaz edilmelerine rağmen hastanenin verdiği karantina kuralına uymadıklarının kendisine ihbar edildiğini aktardı. Cunningham, bunun üzerine ikisine de ev hapsi cezası verdiği bilgisini paylaştı.
Aynı evi paylaşan ikilinin ayak bileklerine, ev hapsine uyup uymadığının takip edilmesi için, dijital kelepçe diye adlandırılan küresel konumlandırma ve takip cihazı takıldığı bildirildi.
Dijital kelepçelerden gelen sinyalin bölge şerifi tarafından takip edileceği ve yasağa uyulmadığı takdirde ceza işlemi uygulanacağı belirtilen habere göre, B.B. ve P.B, en az 6 Nisan'a kadar ev hapsinde kalacak.
KENTUCKY'DE KORONAVİRÜS 13 BİN KİŞİYİ ÖLDÜREBİLİR
Öte yandan Kentucky Valisi Andy Beshear, evde kalma emrine ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi durumunda eyalet sınırları içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin civarında kalabileceği, aksi takdirde ise 13 bin insanın hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
Bir süredir sokağa çıkma yasağı uygulanan Kentucky’de Vali Andy Beshear cuma günü yaptığı basın açıklamasında, eyalet genelinde 831 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini ve 37 kişinin de virüsten hayatını kaybettiğini ifade etti.
Beshear, salgının hızla arttığı eyalette sadece cuma günü 90 yeni vaka tespiti ve 6 yeni ölüm gerçekleştiğini belirtti.
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