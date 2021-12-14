ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat
ABD Milli Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadın, ABD'nin jimnastik federasyonu konumundaki USA Gymnastics ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaştı.
ABD Milli Jimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadın, ABD'nin jimnastik federasyonu konumundaki USA Gymnastics ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaştı.
Uzlaşma, tüm dünyanın dikkatini çeken taciz skandalının ifşa olmasının ardından başlayan beş yıllık hukuki mücadele sonucunda geldi.
Nassar 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hüküm giymişti.
Aralarında Olimpiyat madalyası kazanmış atletlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, dava sürecinde Nassar'ın kendilerini nasıl taciz ettiğini mahkemeye anlatmıştı.
Bu anlaşma, bir cinsel istismar davasında uzlaşılan en yüksek tazminat miktarını içeriyor.
Anlaşmada yer alan bir madde uyarınca ABD Olimpiyat Komitesi ve USA Gymnastics, yönetim kurullarında istismar mağduru kadınlara da yer ayıracak.
2016'da Nassar'a dair suçlamalarını kamuoyu önünde paylaşan ilk kadın olan Rachael Denhollander, Twitter hesabından "Sonunda bu defteri kapattık" dedi ve ekledi:
"Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu çabalarımıza başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı."
USA Gymnastics'teki kadınların yanı sıra, Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan kadınlar da üniversiteye dava açmıştı.
Üniversite 2018 yılında davacılarla 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.
Böylece Nassar'ın istismarına uğrayan kadınlara ödenecek toplam para miktarı 380 milyon dolar oldu.
Davanın açılmasıyla birlikte iflas erteleme başvurusu yapan USA Gymnastics, uzlaşmanın ardından yıl sonuna kadar iflas ertelemeden çıkabileceğini duyurdu.
FBI'ın Nassar hakkındaki soruşturmasına yönelik hazırlanan bir rapor, FBI'ın yanlış adımları nedeniyle Nassar soruşturmasının birkaç ay aksadığı ve bu sürede Nassar'ın daha fazla kadını taciz etmesine olanak tanındığı bulgularına ulaşmıştı.
Bugünkü uzlaşıyı "tarihi bir zafer" olarak niteleyen mağdurların avukatlarından John C. Manly, soruşturma sürecinde ihmalleri bulunan yöneticilere dair yasal süreçlerin devam edeceğini söyledi.
Başlarına gelenleri kamuoyu önünde anlatan kadınların cesaretini öven Manly, "Bu hukuki zaferi tek bir şey sayesinde kazandık: Bu cinsel saldırılara maruz kalan kadınların cesareti ve azmi" dedi.
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ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat/abd-de-jimnastik-doktoru-larry-nassar-in-cinsel-istismarina-maruz-kalan-330-dan-fazla-kadina-380-mil-3282404
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