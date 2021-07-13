ABD'de Japon balıklarını ''göle bırakmayın'' çağrısı

ABD´nin Minnesota eyaletinde yer alan Burnsville şehrinin sosyal medya hesabından, yakın zamanda şehirdeki Keller Gölü'nde bulunan aşırı büyümüş Japon balıklarının fotoğrafları paylaşıldı.

Halka balıkları göllere bırakmama çağrısı yapılan açıklamada, "Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere bırakmayın!''

''Düşündüğünüzden daha fazla büyüyorlar, dip sedimentlerini bozarak ve bitkileri sökerek düşük su kalitesine neden oluyorlar. Bu büyük Japon balıkları grubu yakın zamanda Keller Gölü´nde bulundu." ifadelerine yer verildi.