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        Haberler Dünya ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı | Dış Haberler

        ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı

        ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kazada bazı uçuşlar geçici olarak durduruldu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:17
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        Yolcu uçağı diğer uçağın kuyruğuna çarptı
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        Japan Airlines'a ait uçak, ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı.

        Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'da kaza meydana geldiğini açıkladı.

        Açıklamada, Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.

        Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanı'ndaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

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