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        Haberler İş-Yaşam ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda beklenenden fazla arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda beklenenden fazla arttı 

        ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 ile beklenenden fazla yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:42
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        ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı
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        ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

        Piyasa beklentileri endeksin söz konusu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, haziranda ise yüzde 0,1 azalmıştı.

        İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,4 düşüş kaydetti.

        Ülkede ihracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

        Beklentiler, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi haziranda ise yüzde 0,7 azalış göstermişti.

        İhracat fiyat endeksi, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 7,9 düşüş kaydetti.

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