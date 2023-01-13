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ABD'de ithalat fiyat endeksi arttı, ihracat fiyat endeksi düştü

ABD'de ithalat fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,4 ile beklentilerin aksine artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 2,6 ile düşüşünü 6'ncı aya taşıdı

Giriş: 13.01.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de ithalat fiyat endeksi arttı, ihracat fiyat endeksi düştü
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2022'ye ait ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentilerinin aksine artış kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,9 azalması öngörülüyordu. Haziran 2022'den bu yana aylık bazda ilk kez artış gösteren ithalat fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yüzde 0,7 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,5 arttı. Ülkede ihracat fiyat endeksi ise geçen yılın son ayında aylık bazda yüzde 2,6 azaldı.

Beklenenden fazla düşüş gösteren ihracat fiyat endeksinin, yüzde 0,5 azalması tahmin ediliyordu. Art arda 6 ay düşüş gösteren ihracat fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yüzde 0,4 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık bazda ise yüzde 5 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

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