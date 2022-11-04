ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ekimde 261 bin kişi arttı.
Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama kaydedilmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 200 bin kişi artması öngörülüyordu.
Ekim ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, sağlık hizmetleri, profesyonel ve teknik hizmetler ile imalat oldu.
Tarım dışı istihdam verilerine ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, ağustosta tarım dışı istihdamdaki artış 315 binden 292 bine çekilirken, eylül ayı verisindeki artış 263 binden 315 bine çıkarıldı.
İŞSİZLİK ORANI BEKLENENDEN FAZLA ARTTI
ABD'de işsizlik oranı ise ekimde 0,2 puan artarak yüzde 3,7'ye çıktı.
Bu dönemde beklenenden fazla artış gösteren işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı eylülde yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
Ülkedeki işsiz sayısı da ekimde 306 bin kişi artarak 6 milyon 59 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,2'ye geriledi.
Haftalık ortalama çalışma saati 34,5 seviyesinde seyrederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 32,58 dolara çıktı.
Analistler, tarım dışı istihdam verisinin, ABD'de iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.
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