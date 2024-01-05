ABD'de istihdam Aralık 2023'te beklenenden fazla arttı

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ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 175 bin kişi artması öngörülüyordu.

Geçen yıl aralıkta istihdam, kamu, sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam ederken, ulaştırma ve depolama işlerinde ise azaldı.

Tarım dışı istihdama ilişkin kasım ayı verisinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış, kasım için 199 binden 173 bine düşürüldü.

İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

ABD'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre değişim göstermezken yüzde 3,7 olarak kaydedildi.

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Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,8 seviyesinde olması öngörülüyordu.

Ülkede işsiz sayısı, geçen yıl aralıkta 6 bin kişi artarak 6 milyon 268 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan azalışla yüzde 62,5'e geriledi.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e düşerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 artarak 34,27 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Ortalama saatlik kazanç verisi, Kasım 2023'te de yüzde 0,4 artmıştı.