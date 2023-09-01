ABD'de istihdam ağustosta beklentilerin üzerinde gerçekleşti

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ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 187 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 170 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ağustos ayında istihdam, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artmaya devam ederken, taşımacılık ve depolamada geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamdaki artış haziran ayı için 185 binden 105 bine ve temmuz ayı için 187 binden 157 bine düşürüldü.

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ABD'de işsizlik oranı ise ağustosta 0,3 puan yükselerek yüzde 3,8'e çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydeden işsizlik oranı, temmuzda yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ağustosta 514 bin kişi artarak 6 milyon 335 bine yükseldi. İş gücüne katılım oranı bu dönemde 0,2 puan artışla yüzde 62,8'e ulaştı ve Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,4'e yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 33,82 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ise ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.