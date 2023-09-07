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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta düştü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta düştü

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada 216 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:27 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:27
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        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
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        ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 2 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalışla 216 bine indi.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve şubat ayından bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 234 bin olması öngörülüyordu.

        İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 228 binden 229 bine revize edildi.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 500 kişi azalarak 229 bin 250'ye düştü.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 26 Ağustos ile biten haftada 40 bin bin kişi azalışla 1 milyon 679 bine geriledi.

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